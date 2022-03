Crèche in Schoten opnieuw open ondanks eerdere schorsing wegens kindermishandeling

ONZE OPINIE. “Een kindermis­han­de­laar die een crèche uitbaat: krijgt Wouter Beke dat uitgelegd?”

Een kinderopvang in het Antwerpse wordt uitgebaat door een veroordeelde kindermishandelaar. Het lijkt te gek voor woorden, maar is dat helaas niet. De vrouw in kwestie heeft zich in 2017 en 2018 volgens getuigen ernstig misdragen tegenover een weerloze baby die niet wilde eten en ze liet een andere baby aan zijn lot over toen die lag te krijsen op de grond na een zware val. Er is klacht ingediend bij de politie, de feiten zijn onderzocht door het parket en een rechter heeft de vrouw veroordeeld. Ook in beroep. Die veroordeling werd definitief in januari 2021. Maar in maart 2022 verdient mevrouw nog altijd haar geld met de opvang van jonge kindjes. Ze krijgt daarvoor zelfs subsidies. We hebben er lang over nagedacht, maar we krijgen u dat echt niet uitgelegd.

4 maart