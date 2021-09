CovidSafeBE-app bevat ernstige fout: positieve test, maar wel dubbel gevaccineerd? Dan blijft groen Covid Safe Ticket gelden

Het is opmerkelijk dat de fout in het systeem nu pas werd ontdekt. Dubbel gevaccineerde personen krijgen hoe dan ook een groen Covid-certificaat, ook al geraakt de persoon in kwestie nog besmet met het coronavirus. Het valt dus niet uit te sluiten dat besmette personen op grote evenementen zijn binnengeraakt met een groene coronapas. Met alle gevaren vandien. De overheid wil het lek in het systeem nu zo snel mogelijk te dichten.