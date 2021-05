Covid Safe Ticket voor festivals wordt eenmalig, tijdelijk en uitzonderlijk document “om discriminatie te vermijden”

Showbizz Uitkijken naar 200.000 muziekfans in één weekend: Pukkelpop en Tomorrow­land opgetogen

9:27 Chokri mikt in Kiewit op 66.000 bezoekers per dag. Tomorrowland lonkt naar 200.000 fans per weekend. Het nieuws van het Overlegcomité klonk vele festivalorganisatoren als muziek in de oren. The sky lijkt de limit. Of toch niet? Corona blijft festivals parten spelen. “Maar we beseffen dat niet de hele wereld vertegenwoordigd zal zijn in Boom”, aldus TML. Een overzicht hoe de grote festivals het aanpakken.