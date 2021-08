‘Covid Safe Ticket’ vanaf vandaag ingezet: wat is het precies en wanneer heb ik het nodig?

Vanaf vandaag kunnen buitenevenementen van 1.500 tot 75.000 mensen in ons land worden georganiseerd met het Covid Safe Ticket (CST). Wat houdt het Covid Safe Ticket juist in? Waar vind ik het? En wanneer heb ik het nodig? Wij beantwoorden hieronder de meest belangrijkste vragen over het Covid Safe Ticket.

Wat is het Covid Safe Ticket?

Het 'intra-Belgische coronacertificaat' geeft iedereen die volledig gevaccineerd is, onlangs negatief heeft getest of antilichamen heeft door een besmetting met het coronavirus in de laatste zes maanden, toegang tot massa-evenementen zoals festivals. Het Covid Safe Ticket (CST) moet massa-evenementen, zoals concerten, voetbalmatchen en festivals mogelijk maken zonder afstandsregels, bubbels, mondmaskers en andere beperkingen.

De modaliteiten daarvoor werden vastgelegd door het Overlegcomité van 19 juli. Dat bepaalde toen dat het ticket gebruikt mag worden voor massa-evenementen buiten vanaf 1.500 in plaats van de aanvankelijke 5.000 bezoekers. De ministers legden ook vast dat de negatieve PCR-test maximaal 48 uur oud mag zijn, waar aanvankelijk sprake was van 72 uur. Een antigeentest heeft een geldigheid van 24 uur. Vanaf 1 september kunnen normaal ook indoor evenementen plaatsvinden.

Hoe werkt het?

Net als het Europese coronacertificaat werkt het CST met een QR-code die je kan presenteren met je smartphone, via de CovidSafeBE-applicatie. Het CST/certificaat is ook digitaal opvraagbaar op websites zoals Mijn Burgerprofiel, mijngezondheid.be of MyHealthViewer. Om certificaten digitaal op te vragen heb je ofwel jouw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme).

Het is ook mogelijk om een papieren versie te krijgen. Het CST kun je op vraag per post toegestuurd krijgen. Je moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. Je contacteert hiervoor de helpdesk van de regio waar je gevaccineerd werd.

(Lees hieronder verder.)

Volledig scherm Beeld van het testevenement op Arena 5, tegenover het Atomium op Brussels Expo. © BELGA

Waarvoor heb ik het Covid Safe Ticket nodig?

Het CST kan enkel gebruikt worden voor massa-evenementen. Dit zijn evenementen met minstens 1.500 en maximaal 75.000 toeschouwers. Vanaf 13 augustus kunnen enkel buitenevenementen het CST gebruiken. Vanaf 1 september komen daar ook de indoorevenementen bij.

Heel wat festivals vragen om het Covid Safe Ticket te tonen. Zo is er onder andere Maanrock in Mechelen, Crammerock in Stekene, LeuvenAIR, Sfinks Mundial XL in Boechout, Jazz Middelheim en een aangepaste mini-editie van Pukkelpop. Ook de voetbalstadions mogen weer helemaal vol zitten met supporters, op voorwaarde dat de voetbalfans een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen. Dan mogen ze, als vanouds, dicht bij elkaar en zonder mondmasker hun ploeg luidkeels aanmoedigen.

Hoe wordt het Covid Safe Ticket gecontroleerd?

De controles van het CST en de identiteit moeten gebeuren door de personen die instaan voor de toegangscontrole van het evenement. Dat kunnen ook stewards zijn voor zover ze instaan voor de toegangscontrole. Dit kan ook het personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst zijn.

Bij het scannen van jouw certificaat moet je ook een identiteitsdocument kunnen voorleggen ter controle dat het certificaat dat je toont van jou persoonlijk is. Dat moet een identiteitsdocument met biometrische gegevens zijn. Een rijbewijs mag dus ook. Bedoeling is om een en ander zoveel mogelijk te anonimiseren: controleurs zullen enkel een groen of rood scherm te zien krijgen, en zullen dus niet kunnen achterhalen of iemand gevaccineerd dan wel getest of besmet is geweest.

Worden er gezondheidsgegevens meegedeeld?

Neen. Er worden geen gezondheidsgegevens gedeeld met de organisator of bewakingsfirma bij het scannen. Zij krijgen enkel jouw naam, voornaam en geboortedatum te zien, en of het certificaat voldoet aan de vereisten om binnen te mogen (bijvoorbeeld of het nog geldig is).

Wie kan een Covid Safe Ticket aanvragen?

Iedereen ouder dan 12 jaar (geboortejaar 2009) kan een CST aanvragen. Kinderen jonger dan 12 mogen zonder bijkomende controle het evenement betreden. Je krijgt een geldig Covid Safe Ticket in een van de volgende situaties:

- je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: je bent meer dan 2 weken volledig ingeënt;

- je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden;

- je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test plus 2 dagen;

- je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag.

Wat is het verschil met het Europees Coronacertificaat?

Anders dan het Europese coronacertificaat, dat reizen binnen de EU regelt, is het Covid Safe Ticket specifiek bedoeld om toegang te krijgen tot evenementen zonder dat je een mondmasker moet dragen en 1,5 meter afstand moet houden. Het CST is alleen geldig in België. Je kan het Europees Coronacertificaat op drie manieren krijgen. Vanaf 14 dagen na je tweede vaccinatie, als je reeds hersteld bent van het coronavirus en antistoffen hebt of als je een negatieve PCR-test heb laten uitvoeren binnen de 72 uur.

Heb ik nog een Covid Safe Ticket nodig als ik al een Europees Coronacertificaat heb?

Neen. Het Covid Safe Ticket is identiek aan het Europees Coronacertificaat. Indien je reeds beschikt over dit certificaat, hoef je dus geen bijkomend document aan te vragen. Op technisch vlak zijn het Covid Safe Ticket en het Europees coronacertificaat identiek. Beide werken met een QR-code, die automatisch op je smartphone verschijnt via de CovidSafeBE-app.

(Lees hieronder verder.)

Volledig scherm © BELGA

Moet ik betalen voor het Covid Safe Ticket?

Neen. Een CST is gratis. Er is wel een kost verbonden aan de test die aan het testcertificaat vooraf gaat. Deze test kost gemiddeld 46,81 euro als je ingeschreven bent bij een Belgische verzekeringsinstelling. Kinderen, jongeren en volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren kunnen tijdens de maanden juli, augustus en september 2 keer gratis getest worden. Je kunt hiervoor gratis PCR-testcodes aanvragen.

Is het als organisator verplicht om het Covid Safe Ticket te gebruiken?

Neen, een organisator is niet verplicht om het CST te gebruiken. Evenementen die geen gebruik maken van het CST, moeten zich aan de geldende regels inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM houden.

BEKIJK OOK: