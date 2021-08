‘Covid Safe Ticket’ vanaf morgen ingezet voor massa-evenementen

Aparte tribunes voor fans zonder coronapas: juichen is verboden

11 augustus Al zeker vier clubs in eerste klasse voorzien bij thuismatchen een apart vak voor supporters die niet volledig gevaccineerd zijn. En dat is geen manier om anti-vaxxers voorrechten te geven. “Het gaat vooral om supporters die nog maar net hun tweede prik gehad hebben”, klinkt het bij onder meer Zulte Waregem. Ook in Charleroi zitten volgend weekend de supporters die nog niet volledig gevaccineerd zijn, apart. Zij moeten zich houden aan strikte regels. De rest van het stadion kan uit zijn bol gaan.