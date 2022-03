Covid Safe Ticket (CST) en Passenger Locator Form (PLF) vanaf maandag afgeschaft, mondmaskers mogen zo goed als overal af

Jambon: “Stap naar het normale leven”

“Eindelijk hebben we het punt bereikt waar we zo lang naar hebben uitgekeken: namelijk code geel, de overgang van pandemie naar endemie. We zetten na twee vreselijke crisisjaren een beslissende stap naar het normale leven. Het zorgt ervoor dat we ons maatschappelijk weefsel voluit kunnen herstellen en de getroffen economische sectoren kunnen opveren. Dat is mogelijk omdat het aantal ziekenhuisopnames en de bezetting op ICU de jongste weken gevoelig zijn gedaald. De maatregelen, gekoppeld aan code geel, gaan maandag in. Ik ben blij dat het CST – ook met ingang van maandag – in geen enkele setting of omstandigheid nog langer zal worden gebruikt", aldus Jambon.