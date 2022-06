Covid, Oekraïne en inflatie duwen Brusselse begroting verder in het rood

Begrotingsminister Sven Gatz (Open Vld) wees erop dat de begrotingsaanpassing niet één maar drie crisissen moest absorberen: de uitgaven voor Covid-19, de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de inflatie. De rest van de uitgaven, met uitzondering van de watersnood van de zomer van 2021 en het sectoraal akkoord, werden constant gehouden, voegde hij eraan toe. Wat de coronacrisis betreft, werd de oorspronkelijke enveloppe van 30 miljoen euro met 195 miljoen verhoogd tot 225 miljoen euro. Voor de inval in Oekraïne werd een provisie van 100 miljoen euro voorzien, terwijl voor de inflatie en de indexoverschrijdingen in de begrotingsaanpassing 101,8 miljoen euro ingeschreven werd voor de loonkost, 44,8 miljoen meer dan in de initiële begroting voorzien was. Daarbij komt nog 19 miljoen euro voor de indexering van de dotaties voor de gemeenschapscommissies en de sectorale akkoorden.

Volgens haar is deze begrotingsaanpassing het toonvoorbeeld van een regering die er niet in slaagt om nog akkoorden te vinden: “Het enige waar de regering het nog over eens lijkt, is geld uitgeven dat er niet is. De regering rolt van crisis naar crisis en slaagt er niet in om hier structureel op te reageren. Minister Gatz slaakt noodkreten over de Brusselse begroting in de media, terwijl we van hem en de Brusselse regering verwachten om met sérieux de schuld opnieuw af te bouwen en nodige efficiëntieoefeningen door te voeren. Helaas horen we hier niets over en lijkt het dat hier niets meer van in huis komt met deze Brusselse regering.”