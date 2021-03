Covid-bedden op intensieve zorg lopen vol: “Als er nu zware kettingbotsing gebeurt, wordt het moeilijk”

Waar elke viroloog de laatste weken voor waarschuwde, gebeurt nu ook op de diensten intensive care (IC) van de Gentse ziekenhuizen . Daar is het drummen voor een bed voor Covid-patiënten. Voor 'gewone' patiënten is er wel nog plaats.

Ons land telt 2.000 IC-bedden. Op dit moment zijn er daarvan 1.902 bezet. Dat is veel, en dat komt doordat ziekenhuizen proberen om zoveel mogelijk van de reguliere zorg te laten doorgaan. "Als er nu een ramp gebeurt, zoals een kettingbotsing, wordt het moeilijk", zei Geert Meyfroidt (UZ Leuven) gisteren in 'De Afspraak'. Bedden bijplaatsen is een mogelijke oplossing, maar zal pas in uiterste nood gebeuren. Tijdens de eerste golf lag de sterfte in die bijgezette bedden 6% hoger dan op de reguliere intensieve.