Covid-19-antistof ook effectief tegen nieuwe varianten

Belgische lama zou wel eens geheime wapen tegen coronavi­rus in zich kunnen dragen

6 mei Ze heet Winter, staat in een wei op een geheime locatie in ons land en ze kan misschien wel dé sleutel worden waarmee we het nieuwe coronavirus klein krijgen. Onderzoekers van de Gentse universiteit hebben samen met collega’s uit de Verenigde Staten en Duitsland ontdekt dat een antilichaam van lama’s een besmetting met het nieuwe coronavirus zou kunnen voorkomen. En wie al symptomen heeft, zou behoed kunnen worden voor complicaties.