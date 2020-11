Courcelles verplicht als eerste gemeente mondmaskers op de basisschool, niet alle ouders opgezet met maatregel

Burgemeester Caroline Taquin (MR) van de gemeente nabij Charleroi nam de maatregel en wees naar een advies van de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef. Een mondmasker dragen op de basisschool is al langer verplicht in enkele Europese landen. Spanje begon eind augustus ermee, Italië, Griekenland en Frankrijk volgden later.

Twee dagen na de bekendmaking is de maatregel al wat bijgesteld na kritiek van kinderartsen en de Franstalige minister van Onderwijs Caroline Désir (PS). Officieel blijft de maatregel van kracht, maar er zijn nu verschillende uitzonderingen mogelijk. Zo kunnen ouders weigeren dat hun kind een mondmasker moet dragen, maar dan moeten ze wel een attest invullen van ‘ouderlijke verantwoordelijkheid’.

Ook gelden er uitzonderingen als dat noodzakelijk is voor de les. Het mondmasker moet ook niet gedragen worden terwijl gegeten of gedronken wordt, of als de kinderen het masker willen afdoen om gezondheidsredenen, klinkt het in een mededeling van de gemeente op Facebook.

RTL Info ging postvatten aan een schoolpoort en sprokkelde wat reacties van ouders. Een vader die toekwam met zijn zoontje, staat achter de invoering indien “we zo onszelf en anderen kunnen beschermen.” De hele dag een mondmasker dragen is geen evidentie, zeker niet voor een kindje met een bril, zoals zijn zoon. “Het is niet makkelijk, maar hij zal het masker niet afzetten.”

“Er zijn veel kinderartsen die zeggen dat het niet nodig is"

Een moeder die zegt zelf leerkracht te zijn, kant zich tegen de verplichting. “Ja, er is een corona-epidemie, en ja we moeten voorzichtig zijn, maar we moeten ook aan het welzijn van de kinderen denken. Mijn kind draagt geen masker. Er zijn veel kinderartsen die zeggen dat het niet nodig is. Wat als ze het verkeerd dragen in de klas?”

Een andere moeder kijkt de kat uit de boom. “Vandaag draagt mijn dochter een masker. Als ik merk dat ze er onrustig van wordt, dan teken ik dat attest.” Haar dochter zegt het masker te willen dragen om zo haar leerkracht te beschermen.

