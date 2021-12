Coup de théâtre eindigt in heropening cultuursector en bioscopen

Nederlan­ders massaal naar Antwerpen in overvolle treinen: “Ik had niet verwacht dat het zo druk zou zijn”

Veel Nederlanders gaan vanwege de lockdown in eigen land een dagje uit in België. De politie in Antwerpen zegt dat het dinsdagmiddag “abnormaal druk” is in de binnenstad, en de vele gele nummerplaten spreken boekdelen.

