Coucke investeert in Nederlandse elektrische bussen

Mag Perrigo Marc Coucke en co wel openlijk fraude verwijten? “Dit kan tot nieuwe geschillen leiden”

30 augustus Marc Coucke en financieel fonds Waterland moeten binnen de 30 dagen zo’n 350 miljoen euro overmaken aan het Amerikaanse farmabedrijf Perrigo. Als dat niet gebeurt, dreigen de Amerikanen ermee beslag te laten leggen op activa van Coucke en co. Volgens Perrigo is het bedrijf bewust misleid door “verscheidene frauduleuze handelingen”. Dat hebben de Amerikanen gezegd naar aanleiding van de arbitrage-uitspraak over de verkoop van Omega Pharma. “Het is maar de vraag of Perrigo dit soort uitspraken mág doen.”