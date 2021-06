Coucke investeert 26 miljoen euro in Italiaanse luxeschipbouwer

Onze opinie. Het gratis aanbieden van twee testen aan niet-gevacci­neer­den is een verdedigba­re keuze, maar mogen we ook weten hoeveel dat kost?

9:57 Aandacht, aandacht. Wie nog niet de kans kreeg om zich volledig te vaccineren krijgt gratis: twee PCR-testen ter waarde van 100 euro, om te reizen of naar een festival te gaan. Nu zijn we doorgaans niet zo'n fan van gratis. Het bestaat niet en al zeker niet bij de overheid: er is altijd iemand die betaalt, in dit geval wijzelf.