Côte d’Or bestaat 140 jaar en is nog steeds favoriet onder de Belgen: “Werkelijk iedereen noemt die met praliné gevulde chocoladesnoepjes muizen, terwijl het duidelijk de poten van een olifant zijn”

Het begon in een klein fabriekje in Schaarbeek. Vandaag - precies 140 jaar later - verkoopt Côte d’Or elk jaar 47 miljoen stukken chocolade in België. Wat zit er in die repen met de gouden olifant dat wij er zo verlekkerd op zijn? “Met de Mignonettes die Belgen eten, kan je 85% van het land bedekken.”