Corruptie Europees Parlement: Belg Marc Tarabella overgebracht naar gevangenis Marche-en-Famenne

“Als ze echt doorduwen, is dat pure waanzin”: leggen vakbonden de hele winkelsec­tor plat?

De situatie bij Delhaize dreigt de hele winkelsector in ons land op stelten te zetten nu ACV Puls en ACLVB een stakingsaanzegging indienden voor alle winkels: van de grote distributieketens tot de kleine zelfstandige. Daarmee komen nu ook kledingzaken en andere winkelketens in het vizier van de vakbonden. Moeten we komende week gesloten deuren bij JBC of Gamma vrezen? Waar valt de grootste actiebereidheid te verwachten? Een topvrouw van de vakbond legt uit, twee experts analyseren: “Gaan we echt nog meer Belgische arbeidsplaatsen vernietigen?”