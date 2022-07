Coronazomer 2021 vs 2022: nu meer ziekenhuisopnames en meer bezette intensieve bedden

Hoe de coronasituatie vandaag is, vraagt u zich misschien af vanop een ligbed in de tuin (al lijkt die kans klein)? Wel, minder goed dan in de zomer van vorig jaar. Volgens de coronacijfers van Sciensano lagen op maandag 7 juli 1.662 mensen met Covid-19 in een of ander Belgisch ziekenhuis, toen een stijging van 18 procent. Op donderdag 14 juli waren er dat al 2.183 of 31 procent meer. 98 intensieve bedden zijn vandaag bezet, vorige week waren er dat nog 86 of 14 procent minder. Gelukkig blijft het aantal patiënten die intensieve verzorging nodig hebben nog ver onder de drempel van 300 bedden. Eenmaal dat cijfer wordt bereikt, verandert de coronabarometer van code geel naar code oranje.