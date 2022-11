Coronavirus voorbije weken meest aanwezig in woonzorgcentra en ziekenhuizen

Het coronavirus is de voorbije periode het meest aanwezig geweest in woonzorgcentra en ziekenhuizen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (IDEWE-KU Leuven), dat het aantal besmettingen in verschillende sectoren van onze economie vergelijkt. Over het algemeen bekeken bevindt het aantal besmettingen zich op een laag plateau.

Het nieuwste rapport bespreekt de periode van 8 tot en met 21 november. Aan de hand van de incidenties, het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, worden de verschillende sectoren met elkaar vergeleken. De incidenties in de meeste sectoren lagen in de gemeten periode op een laag plateau. Professor Godderis wijst erop dat dit wellicht ook te maken heeft met de veranderde teststrategie.

KIJK. Het aantal coronabesmettingen zit bij ons op een laag niveau, maar bereikt momenteel een nieuw record in China

Onder de beroepsbevolking lag de incidentie de voorbije periode op 64. Tegenover de vorige gemeten periode is de incidentie onder de werkenden met 21 procent gedaald. In de algemene bevolking ligt de incidentie op 84. De incidentie in de werkende bevolking ligt dus 24 procent lager dan die in de algemene populatie.

Sectoren met hoogste incidenties

In sectoren waar mensen veel in contact komen met elkaar, worden de hoogste incidenties opgetekend. Dat is traditioneel het geval. In ziekenhuizen bedraagt de incidentie 123, in woonzorgcentra staat die op 103. Het lager onderwijs kent een uitschieter met 164. Volgens professor Godderis is dit een “logisch gevolg”, aangezien ook het onderwijs een sector is waar veel sociaal contact is, maar is het geen structureel hoge incidentie.

Enkele andere sectoren die een hogere incidentie kennen dan de algemene bevolking zijn de sector van anorganische chemische industrie (198), waterbehandelingsindustrie (189) en call centers (160). Godderis wijt die hogere cijfers eerder aan toevallige opstootjes dan aan een systematisch probleem.

Nieuwe omikronvariant

Ondertussen maakt een nieuwe omikronvariant van het coronavirus, BQ.1, de meerderheid van het aantal besmettingen uit. De BA.5-variant is goed voor minder dan 50 procent van de gevallen, meldt professor Godderis nog.

“In landen die ons voorgingen, zorgde dit voor een kleine piek in het aantal besmettingen”, vertelt de professor. “In Frankrijk en Denemarken was er een impact op het zorgsysteem, maar we verwachten dat dit bij ons minder of niet het geval zal zijn, vanwege onze hoge vaccinatiegraad.”

