Coronavirus duwt Vlaamse visvangst naar dieptepunt

Online verkoop moet telers hopscheu­ten redden: normaal enkel in chique restau­rants, maar nu met fikse korting op uw bord

9:30 Om hun hopscheuten niet helemaal verloren te laten gaan, hebben heel wat telers in allerijl een webshop opgestart. Nu het seizoen van deze Belgische delicatesse van start gaat, dreigt een immens overschot: “Want in normale tijden verkopen wij 90% tot zelfs 100% van onze hopscheuten aan restaurants.” Alleen is de horeca nog steeds dicht en is het seizoen binnen een dikke maand alweer afgelopen. Lage prijzen voor particulieren moeten nu redding brengen.