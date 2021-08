Coronatesten kostten ons land al 838 miljoen euro

Leuven Kankerpa­tiënt (71) in quarantai­ne nadat hij coronapa­tiënt op de kamer krijgt in UZ Leuven, familie verontwaar­digd: “Hoe kan dit gebeuren?”

8 augustus Francis (71), een man die al drie jaar tegen prostaatkanker vecht, werd een maand geleden opgenomen in UZ Leuven voor een probleem aan de nieren. Donderdag kreeg de zeventiger plots bezoek op de kamer: een man die net terugkeerde uit Turkije werd opgenomen. Even later bleek dat hij besmet was met COVID-19, maar ondertussen lag het duo bijna drie uur samen op een kamer. “Bij een spoedopname op een oncologische afdeling hebben 9 op de 10 patiënten hoge koorts, waardoor het moeilijk is om een onderscheid te maken in coronasymptomen of symptomen van de ziekte”, legt UZ Leuven uit.