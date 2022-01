Coronapositieve leerlingen ULB maken zich zorgen over examens: “Er zijn klasgenoten die ondanks positieve test toch examen zullen afleggen”

Cultuursec­tor naar Raad van State: limiet van 200 toeschou­wers is per voorstel­ling

De advocaat die belast is met de verdediging van het KB van 29 december dat het aantal toeschouwers in de culturele sector beperkt tot 200 per dag en dat voor de Raad van State wordt betwist door verschillende culturele verenigingen, heeft verduidelijkt dat de capaciteit moet worden opgevat "per voorstelling" en niet per dag. Dat meldt Le Soir.

7 januari