Coronapil voor thuisgebruik deze maand al beschikbaar

Bekijk hier hoe de coronapil van Pfizer eruitziet:

De pillen zijn bedoeld voor risicopatiënten. "De problemen doen zich meestal voor bij de oudere populatie met onderliggende aandoeningen, mensen vanaf 40 à 50 jaar, die belanden in ziekenhuizen. De pillen zijn een bijkomende beschermingslinie, maar pas helemaal op het einde, als mensen al geïnfecteerd zijn en ziek zijn geworden. Er zijn voldoende argumenten om te zeggen dat deze medicijnen werken en sommige mensen uit het ziekenhuis houden, maar hoe goed ze werken en bij welke personen, dat weten we nog niet precies. Dat vergt meer studie."

Het interessante aan de nieuwe pillen - Lagrevio (van MSD) en Paxlovid (van Pfizer) - is dat mensen die thuis kunnen gebruiken, op voorschrift van de huisarts. "Bij MSD hebben we 10.000 behandelingen besteld en met Pfizer zitten we in de laatste fase van de onderhandeling. Gedurende een vijftal dagen moet je 's ochtends en 's avonds vier (bij MSD) of drie (bij Pfizer) pillen innemen. Bijwerkingen vallen goed mee, leren studies. Maar je kan deze pillen niet altijd geven in combinatie met sommige andere geneesmiddelen."