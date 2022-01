Coronapil voor thuisgebruik deze maand al beschikbaar: “Goed nieuws voor risicopatiënten”

Dirk Ramaekers, hoofd van de in december opgerichte Taskforce Covid-Therapeutics, hoopt deze maand al zogenaamde "coronapillen" in te zetten voor thuisgebruik. Viroloog Steven Van Gucht legt bij HLN Live uit dat de pillen voornamelijk bedoeld zijn voor risicopatiënten: “Voor hen is het goed nieuws, maar we moeten de pillen selectief inzetten.”

“Voor de omikrongolf zal dat misschien wat aan de late kant komen”, zegt viroloog Steven Van Gucht over de verwachte levering van 10.000 coronapillen. Volgens de viroloog is de komst van de medicijnen vooral goed nieuws voor risicopatiënten, die na een coronabesmetting mogelijk complicaties kunnen ontwikkelen. “Die mensen ga je dankzij de coronapil beter kunnen helpen", legt Van Gucht uit.

Ook Dirk Ramaekers benadrukt dat de pillen vooral in die doelgroep zullen worden ingezet. "De problemen doen zich meestal voor bij de oudere populatie met onderliggende aandoeningen, mensen vanaf 40 à 50 jaar, die belanden in ziekenhuizen”, legt hij uit. “De pillen zijn een bijkomende beschermingslinie, maar pas helemaal op het einde, als mensen al geïnfecteerd zijn en ziek zijn geworden. Er zijn voldoende argumenten om te zeggen dat deze medicijnen werken en sommige mensen uit het ziekenhuis houden, maar hoe goed ze werken en bij welke personen, dat weten we nog niet precies. Dat vergt meer studie.”

Thuis

Het interessante aan de nieuwe pillen - Lagrevio (van MSD) en Paxlovid (van Pfizer) - is dat mensen die thuis kunnen gebruiken, op voorschrift van de huisarts. "Bij MSD hebben we 10.000 behandelingen besteld en met Pfizer zitten we in de laatste fase van de onderhandeling. Gedurende een vijftal dagen moet je 's ochtends en 's avonds vier (bij MSD) of drie (bij Pfizer) pillen innemen. Bijwerkingen vallen goed mee, leren studies. Maar je kan deze pillen niet altijd geven in combinatie met sommige andere geneesmiddelen", klinkt het bij de taskforce Covid-Therapeutics.

Uit de eerste studies naar de verschillende coronapillen blijkt dat ze het risico op ziekenhuisopnames en overlijdens sterk kunnen verminderen, vertelt Van Gucht. “De pillen houden besmettingen niet tegen en kunnen niet verhinderen dat heel veel mensen nog altijd koorts en vervelende klachten zullen krijgen door het virus", voegt Van Gucht daaraan toe. “Maar voor mensen met een verhoogd risico is het wel goed nieuws.”

Prijs

Over de prijs mag Ramaekers niets vertellen. Dat maakt deel uit van het contract met de fabrikant. Op het internet circuleren prijzen van 700 dollar (620 euro) voor een behandeling van MSD en 530 dollar (470 euro) voor die van Pfizer. “Het zal ook maar beperkt beschikbaar zijn”, denkt Steven Van Gucht. “Heel de wereld aast op die coronapillen, de firma’s verdelen wat over alle landen heen. We moeten het dus selectief inzetten.”