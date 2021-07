CORONAPEILING. Voor 4 op de 10 Vlamingen mogen de regels strenger: “Bang dat we in het najaar weer in de problemen komen”

UPDATE Hoofd militaire inlichtin­gen­dienst moet opstappen in nasleep zaak Jürgen Conings, Kamercom­mis­sie Defensie komt donderdag samen

16 juli Generaal-majoor Philippe Boucké is niet langer de baas van de militaire inlichtingendienst ADIV. Vice-admiraal Wim Robberecht neemt de leiding over. Dat is beslist in onderling overleg tussen minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS), de chef Defensie admiraal Michel Hofman en Boucké, meldt Defensie. N-VA vecht die beslissing nu aan. “Dedonder wil zo haar eigen hachje redden, maar dat is wel heel gemakkelijk”, aldus Theo Francken (N-VA). De Kamercommissie Defensie bespreekt de kwestie donderdag.