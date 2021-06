Coronapatiënte Muriel (34) raakt tijdens bevalling in coma en overlijdt weken later

Wat is PFOS, hoe schadelijk is dit chemische product en wie is getroffen door vervuiling? Mogelijk perimeter van 15 kilometer op komst

16:06 Stevig gekibbel in het Vlaams Parlement gisteravond rond de met PFOS vervuilde gronden in Zwijndrecht. Mogelijk komt er nu een onderzoekscommissie. Wat is dit chemische product waar de discussie om draait en hoe schadelijk is het voor de volksgezondheid? Mogelijk komt er een perimeter van 15 kilometer waarbij inwoners geen gewassen en eieren uit eigen tuin meer mogen eten, zeggen wetenschappers volgens schepen voor Leefmilieu Steven Vervaet (Groen).