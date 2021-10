Coronapas in Wallonië vanaf 1 november

Vanaf 1 november is in heel Wallonië een Covid Safe Ticket (CST) of coronapas van kracht. Vanaf dan zal iedereen ouder dan 16 jaar in Wallonië een geldige coronapas moeten kunnen voorleggen in de horeca, in discotheken, op evenementen en in rust- en verzorgingstehuizen.