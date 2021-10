Coronapas in Vlaamse rand komt er niet

Wisselval­lig weekend op komst met kans op rukwinden

6:55 We gaan een wisselvallig weekend tegemoet en dat wordt vandaag al ingezet. Vrijdag regent het in de loop van de voormiddag over het westen. In de namiddag gaat het ook regenen in het centrum en op het einde van de dag ook in de Ardennen. Dat meldt het KMI.