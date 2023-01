Coronaparameters dalen opnieuw: minder besmettingen, ook aantal ziekenhuisopnames afgenomen

LIVE. Advocate van Abdeslam zinspeelt op Cassatie dat “zich zou kunnen uitspreken over eerlijk­heid proces”

De voorzitster van het hof van assisen over de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem heeft een uitgebreide motivering van de federale politie laten voorlezen voor de veiligheidsmaatregelen waar beschuldigde Mohamed Abrini aan onderworpen wordt. Uit het rapport blijkt onder meer dat het risico op een poging tot ontsnapping niet uit te sluiten valt. Volgens de politie had Abrini het ook over het ‘veroorzaken van problemen’ op het terreurproces en het meesmokkelen van een mes.

5 januari