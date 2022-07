Coronapandemie zorgt voor forse daling van migratiebewegingen in 2020

Bijna helft van werkzoeken­den die geen Nederlands kent vindt na jaar een job

In 2021 had bijna 1 op de 5 werkzoekenden die ingeschreven zijn bij VDAB een taalachterstand. Ondanks die taaldrempel had 40% van hen tegen de tweede helft van 2021 een job gevonden en na een jaar is dat 47%. Dat meldt Vlaams minister van Werk Jo Brouns, die met de VDAB inzet op taalondersteuning tijdens de opleiding of op de werkvloer.

