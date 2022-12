Coronapandemie had zware impact op welzijn van Europese jongeren: aantal symptomen van depressie verdubbeld in ons land

De impact van de pandemie was volgens de OESO groot op het leven van iedereen, in Europa en in de rest van de wereld. Zo daalde in 2021 de levensverwachting in de Europese Unie met één jaar. Dat is de grootste daling in de meeste EU-landen sinds de Tweede Wereldoorlog. Eind oktober waren er in de 27 EU-landen meer dan 1,1 miljoen sterfgevallen door Covid-19 gemeld en volgens de OESO is dat zelfs een onderschatting. Meer dan 90 procent van de overlijdens kwamen voor bij mensen ouder dan 60 jaar.