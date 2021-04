Coronapandemie had duidelijke invloed op cijfers parketten: minder diefstal, meer kinderporno

De coronapandemie die sinds maart 2020 in België woedt, heeft een duidelijke invloed gehad op de dossiers die de verschillende parketten en jeugdparketten de voorbije maanden behandeld hebben. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Openbaar Ministerie die vandaag zijn voorgesteld. Het aantal niet-coronagerelateerde dossiers is tussen 2019 en 2020 met 9 procent gedaald bij de correctionele parketten, maar in totaal hebben die wel 12 procent meer dossiers binnengekregen.

“De jaarcijfers voor 2020 worden duidelijk gedomineerd door de coronapandemie, zowel bij de instroom, als bij de uitstroom”, zegt Brussels procureur-generaal Johan Delmulle. “Er is een toevloed geweest aan coronadossiers en we hebben een verschuiving gezien in de andere soorten dossiers, ook bij de minderjarigen. Die grote toevloed aan coronadossiers kwam bovenop de andere dossiers, maar de parketten zijn wel grote inspanningen blijven doen om alle dossiers zo efficiënt mogelijk te behandelen.”

Vooral corona-inbreuken

Het totaal aantal dossiers dat de correctionele parketten in 2020 hebben binnengekregen, is met 12 procent gestegen in vergelijking met 2019, een stijging die bijna volledig toe te schrijven is aan de coronapandemie. Het aantal dossiers rond volksgezondheid, de categorie waartoe de coronadossiers behoren, is immers met 12 vermenigvuldigd. In 2020 werden 121.437 dossiers over de niet-naleving van de coronamaatregelen geregistreerd, waarvan er op 31 december al 81.588 waren afgehandeld.

In de maanden waarin een strenge lockdown van kracht was, ontvingen de parketten merkelijk meer coronadossiers, en was er anderzijds een duidelijke daling merkbaar van de andere soorten dossiers.

Minder diefstal, meer dossiers over kinderporno

Het aantal dossiers die niet in verband staan met de inbreuken op de maatregelen is in 2020 in zijn geheel ook gedaald, met 9 procent, al beperkt die daling zich tot bepaalde criminaliteitsvormen en is er in andere een duidelijke stijging. Zo is het aantal dossiers over diefstallen en afpersingen met 21 procent gedaald, het aantal dossiers over bezit en in- en uitvoer van drugs met respectievelijk 14 en 30 procent, en het aantal faillissementszaken met 66 procent.

Daartegenover staat een toename van het aantal dossiers rond informaticabedrog met 32 procent, en van het aantal dossiers over heling en witwassen met 54 procent. Dossiers over kinderpornografie namen zelfs met 95 procent toe.

Jeugd

Bij de jeugdparketten is de instroom stabiel gebleven, maar het aantal dossiers rond als misdrijf omschreven feiten (MOF) is met 13 procent gestegen.

De jeugdparketten registreerden in 2020 in totaal 161.450 jeugdbeschermingsdossiers, vergelijkbaar met de 161.560 van 2019. De stijging bij de MOF-zaken is voornamelijk het gevolg van de coronapandemie. Een kwart van de MOF-zaken, of 17.251 dossiers, gaat immers over inbreuken op de maatregelen.

Naast de duidelijke stijging van het aantal MOF-zaken, werd ook een daling van 8 procent merkbaar van het aantal dossiers over verontrustende opvoedingssituaties (VOS).