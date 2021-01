Coronadode is meestal oud en vrouw: dit hebben we geleerd na 20.000 overlijdens

Ertvelde/Zelzate/Wachtebeke Yente is nog maar 17, maar krijgt volgende week al zijn coronavac­cin: “Ik doe het niet voor mezelf”

10:07 Jongeren staan achteraan in de rij om een coronavaccin te krijgen, maar de 17-jarige Yente Thomas uit het Oost-Vlaamse Ertvelde (Evergem) krijgt volgende week al zijn prikje. Deze eer valt de jongeman te beurt omdat hij sinds juni als rusthuismedewerker aan de slag is in het woonzorgcentrum De Mey in Wachtebeke. “Door mij te laten inenten, wil ik klasgenoten overhalen om hetzelfde te doen”, vertelt Yente.