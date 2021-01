Coronacurve stijgt opnieuw met dubbele cijfers: hoe kijken experten naar de toename? En wat met de gevreesde Britse variant?

Gent Axel (41) wil feest organise­ren met sneltests, maar Stad Gent houdt boot voorlopig af: “Pas als experten het licht op groen zetten”

17:38 Ook na een geslaagd experiment in Spanje zijn evenementen met sneltests in Gent nog niet voor meteen. Organisator Axel Simons uit Destelbergen wil met het idee aan de slag gaan, al krijgt hij voorlopig geen toestemming. Toch doet schepen Astrid De Bruycker (sp.a) de deur niet volledig dicht. “Op termijn willen we zeker experimenteren”, zegt ze, “maar dan is er een wettelijk kader nodig en dat is er nog niet.”