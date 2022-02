Coronacrisis is ook een stille doder: hoge bloeddruk minder vaak ontdekt

De draad werd door de huisartsen zo snel mogelijk weer opgepikt, maar de studie stelt vast dat er op het vlak van medicatie nooit een grote inhaalbeweging kwam. "Pa­tiënten die niet startten tijdens de lockdown, startten ook niet later dat jaar. Dat betekent dat een groep patiënten met te hoge bloeddruk in 2020 dus niet werd gedetecteerd en behandeld", klinkt het. Hetzelfde geldt voor de patiënten die niet begonnen met diabetesmedicatie. "Het beeld van gemiste zorg is daar heel duidelijk", zegt onderzoekster Marijke Van Duynslaeger. "Al weten we nog niet of er in 2021 wel een ­inhaalbeweging is geweest.”