Coronacrisis doet Vlamingen meer lokaal kopen

Vandaag ging de vierde editie van de Week van de Korte Keten van start. Het evenement dat nog duurt tot 23 mei heeft tot doel om lokaal kopen meer onder de aandacht te brengen. En het werkt, want, mede door de coronacrisis, vinden steeds meer Vlamingen hun weg naar lokale verkopers. In het tweede kwartaal van 2020 was er zelfs en stijging van 88 procent.

Hoevewinkels, boerenmarkten, automaten op de hoeve, Buurderijen (Boeren & Buren), groenteabonnementen of zelfpluktuinen: allemaal maken ze deel uit van de korte keten. Dat soort winkels en markten kreeg het voorbije jaar meer volk over de vloer. In het tweede kwartaal van 2020 werd zelfs een toename van 88 procent genoteerd.

Over heel 2020 groeide de omzet van de rechtstreekse verkoop op de hoeve en de boerenmarkten in Vlaanderen met 27 procent. Ook in de eerste drie maanden van 2021 zet die positieve trend zich door met een toename met 36 procent. Vooral varkensvlees, aardbeien en asperges gingen vlot over de toonbank.

En daar speelt de coronacrisis een grote rol in. “De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat mensen opnieuw meer belangstelling tonen voor alles wat bij ons gebeurt”, zegt Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V). “We bleven met zijn allen meer thuis, wandelden en fietsten langs Vlaamse wegen en (her)ontdekten onze lokale handelaars.”

Herontdekking

Door nu voor de vierde keer de Week van de Korte Keten te organiseren, hoopt Crevits dat de Vlaming deze (her)ontdekking zal koesteren en lokaal zal blijven kopen. De Week, die loopt van 15 tot 23 mei, staat dan ook helemaal in het teken van lokaal geproduceerd voedsel. Zo staan er onder andere boerenmarkten, fiets- en wandeltochten langs boerderijen en drive-ins en picknicks op het menu.

Als onderdeel van het programma verraste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vandaag een Limburgse boer in Oudsbergen met een persoonlijk bezoek. “Korte keten landbouw is landbouw dichtbij de Vlaming. Dat is voor mij de toekomst van onze lokale boeren en ook dé vorm van landbouw met een groot draagvlak”, zegt Demir.“Het is ook de ideale manier om de lokale landbouw beter te leren kennen.”

Het volledige programma van de Week van de Korte Keten is terug te vinden op de website www.weekvandekorteketen.be.

