Coronacontroles leggen economische inbreuken in fitnesscentra bloot

De inspectie stelde in 2021 zo’n 164 inbreuken vast. Dat blijkt uit cijfers die Melissa Depraetere, fractieleider voor Vooruit in de Kamer, opvroeg bij minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). De inbreuken hebben vooral betrekking op centra die opzeggingen van abonnementen weigeren of ze net stilzwijgend verlengen. Ook de gedwongen aankoop van abonnementen vormt een probleem. Alle inbreuken samen leidden tot 94 waarschuwingen en 1 proces-verbaal, een pak meer dan de vijf waarschuwingen die de inspectie in 2020 uitdeelde. Door de vele controles op de coronamaatregelen kwamen ze sneller aan het licht, meent Depraetere. Om sporters gemakkelijker hun abonnement te laten opzeggen, dient Vooruit nu een wetsvoorstel in. Wie een contract tekent van meer dan 3 maanden, zou dat in de eerste maand zonder extra vergoeding of reden kunnen opzeggen. “Zo kunnen sporters de zaal eindelijk echt ontspannen betreden.”