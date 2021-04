Coronacommissaris: “We moeten beseffen dat we nog lange tijd af en toe uitbraken zullen hebben”

Voor de eventsector gaan de versoepelingen die het Overlegcomité vrijdag aankondigde niet ver genoeg, terwijl de ziekenhuizen met een bang hart de heropening van de terrassen op 8 mei afwachten. “Het is altijd een moeilijk evenwicht”, zegt coronacommissaris Pedro Facon in VTM Nieuws. “We zitten niet meer in een situatie waar we voortdurend volledige sectoren gesloten kunnen houden.”

Er lagen zaterdagmiddag nog 875 coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorg in ons land. Dagelijks komen er gemiddeld 3.600 nieuwe Covid-besmettingen bij. Deze cijfers liggen volgens de zorgsector nog te hoog om te versoepelen. “Ik ben absoluut akkoord dat de huidige situatie in de ziekenhuizen onaanvaardbaar hoog is. Die tendens moet naar beneden”, reageert Facon.

“Iedereen weet dat we momenteel nog in een moeilijke epidemiologische context zitten, waardoor we onze beslissingen beperkt hebben tot eind juni.” Veel te streng, hekelt de eventsector. Niet streng genoeg, vrezen de ziekenhuizen.

“Stap voor stap”

Het is een moeilijk evenwicht, stelt Facon. “We zitten niet meer in een situatie waar we voortdurend volledige sectoren gesloten kunnen houden. Ik denk dat we stap voor stap zullen moeten heropenen.” Tegelijkertijd moeten een aantal voorwaarden op vlak van testing, quarantaine, isolatie en ventilatie verstrengd worden “om op die manier de risico’s op besmetting te verlagen”.

Volgens Facon moeten we ons ervan bewust zijn dat we nog een lange tijd af en toe uitbraken zullen hebben. “We zullen geconfronteerd worden met een aantal varianten. Dat zal telkens voor een opstoot en stress in de samenleving zorgen. We moeten dus meer en meer precieze maatregelen nemen. Quarantaine, isolatie, uitbraakmanagement, testing,... Dat zijn de hefbomen waardoor we op een andere manier ons risicobeheer zullen kunnen vorm en inhoud geven.”

Indische variant

Intussen is ook de Indische variant van het coronavirus ons land binnengebracht door een groep Indische studenten. Volgens Facon werden er vorige week ook al een “drietal secundaire besmettingen” vastgesteld. Het gaat dan om mensen die geen directe link hebben met India. “Dat is natuurlijk zorgwekkend, maar toont ook aan dat de regels die gelden rond internationaal reizigersverkeer absoluut noodzakelijk zijn.”

“We moeten daar zeer waakzaam voor zijn, maar niet enkel voor die Indische variant”, aldus Facon. De komende maanden en zelfs jaren zullen er mogelijk nog nieuwe varianten opduiken. Dergelijke uitbraken moeten dan telkens zeer strikt opgevolgd en gemanaged kunnen worden. “Dat is een realiteit waarmee we moeten leren leven.”

Vaccinatiecampagne

Zullen de vaccins dan nog wel werken? “Eigenlijk zit dat een stukje in onze strategie”, vervolgt de coronacommissaris. “De huidge vaccinatiecampagne zal ongeveer in de loop van september afgerond zijn voor de complete bevolking, maar we weten nu al dat we vaccins updates zullen moeten geven door de nieuwe varianten.”

Mogelijks zullen er ook boosters nodig zijn om de werkzaamheid van het vaccin op langere termijn te verzekeren, zoals bijvoorbeeld nu ook al gedaan wordt met het griepvaccin. “Dat hoeft niet voortdurend een crisissituatie te betekenen”, legt Facon uit. “We moeten dit in ons gezondheidszorgsysteem integreren en stap per stap uit de crisismodus proberen te komen. Zeer voorzichtig, maar we zijn op de goede weg”, besluit de coronacommissaris.

