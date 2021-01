Coronacommissaris valt uit met burn-out: “IJzeren gestel nodig om dit te kunnen bolwerken”

Erembodegem/Aalst Acht jaar cel wegens poging moord op toevallige voorbijgan­ger: “Jens vormde geen gevaar, toch kreeg hij een mes in de rug”

5 januari Michel D.B. (69) uit Erembodegem is dinsdag door de Dendermondse rechtbank veroordeeld tot acht jaar effectieve celstraf wegens poging moord. In april vorig jaar, in volle lockdown, stak hij tot vier keer toe een 28-jarige man met een mes, nadat hij die bij hem thuis had binnen gevraagd. Het gerecht gaat uit van een seksueel motief, maar de verklaringen van de betrokkenen lopen uiteen. Dat D.B. zichzelf eerder als slachtoffer zag, zint de rechter niet.