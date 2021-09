Coronacommissaris Pedro Facon tegen versoepeling rond mondmaskers: “Geen goed idee met herfst en winter voor de deur”

"Wereldre­cord" en "Europese top drie": hoe ver staan we nu écht met vaccineren in vergelij­king met andere landen?

15 september Ze vlogen ons om de oren de afgelopen dagen: grote termen om de vaccinatiegraad in België en Vlaanderen aan te duiden in het debat rond het eventueel afschaffen van de mondmaskers en de vaccinatieplicht. Premier Alexander De Croo zei afgelopen weekend in een interview met Le Soir dat België in de “Europese top drie” zit en N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak eerder al van “een wereldrecord in vaccinatiegraad in Vlaanderen”. Maar waar staan we nu echt?