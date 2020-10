Coronacommissaris Pedro Facon over testcapaciteit in ons land: “We kunnen niet snel genoeg volgen”

Facon wil helderheid scheppen in het kluwen van verschillende organen. Er is een Risk Assessment Group, een Risk Management Group, de Celeval, de Cofeco (de beheerscel van het crisiscentrum), een Interministeriële Conferentie, enzovoort: het overzicht is totaal zoek. “We hebben vandaag tientallen organen. Die hebben een reglementaire basis waarin de opdracht en de samenstelling is beschreven. We moeten ieder zijn rol correct laten spelen”, zegt Facon op Radio 1.

“We zien dat er veel taskforces zijn ontstaan. De mensen die die trekken hebben sterk hun schouders onder bepaalde problematieken gezet, maar onderweg is de coherentie wat verloren. Soms is er dubbelwerk of weet het ene orgaan niet wat het andere aan het doen is. Laat ons duidelijk zijn dat de regeringen ons gevraagd hebben om met een aantal voorstellen te komen. Men verwacht niet dat we mooie tekeningen zitten te bedenken en er een aantal acute problemen zijn. We moeten nu ingrijpen op de meest acute punten. We zijn een aantal ideeën aan het uitwerken en die aan het bespreken met een aantal actoren. Ik ga daar niet verder op ingaan. Maar laat het duidelijk zijn: het is niet de bedoeling om te wachten tot Pasen.”

Testcapaciteit

Er wordt geschoven met de testcapaciteit waarbij de nadruk ligt op de symptomatische patiënten en de gezondheidssector. “Vandaag zijn we erin geslaagd om de PCR-capaciteit meer dan te vertienvoudigen. Dat wil ik onderstrepen, maar het is nog niet genoeg. We werken verder op strategie”, zegt Facon deze ochtend op Radio 1. “We kunnen de labocapaciteit niet van de ene dag op de andere dag opschalen. Dat vergt aanpassingen. We worden geconfronteerd met een druk zodat er bepaalde tekorten kunnen ontstaan. Een goed crisisbeheer sluit daarvoor de ogen niet en neemt de juiste beslissingen.”

Quote We zullen de testcapaci­teit stevig opdrijven, maar tegelijk moeten we duidelijke beslissin­gen nemen om de huidige capaciteit op een zo goed mogelijke manier in te zetten Pedro Facon

“We kunnen niet snel genoeg volgen. Dat is een realiteit die we moeten aanvaarden”, aldus Facon nog. “We moeten ons daar niet bij neerleggen, maar we moeten dat wel onder ogen zien. We zullen de testcapaciteit stevig opdrijven, maar tegelijk moeten we duidelijke beslissingen nemen om de huidige capaciteit op een zo goed mogelijke manier in te zetten.” Facon zegt dat er momenteel 60.000 à 65.000 testen geanalyseerd worden. De capaciteit zal opgedreven worden naar ongeveer 100.000. “Binnen Europa horen we bij de koplopers inzake het aantal testen bij de bevolking.”

“We hebben beslist om de situatie aan te houden tot 15 november. Dat houdt rekening met het feit dat we de testcapaciteit voor PCR verder verhogen. We weten dat we enkele duizenden testen per maand meer zullen kunnen realiseren. We hebben een versnelling ingezet de voorbije dagen om ook de sneltesten een plaats te geven. Waarom duurt het zo lang? Het is meer dan enkel het aankopen van die testen. De hele logistiek rond die keten moet ook in orde zijn. Zo moet onder meer het personeel dat die testen afneemt, goed getraind zijn. We leveren geen half werk af.”

Quote Het is niet aan mij om goede of slechte punten uit te delen Pedro Facon

Kansen laten liggen?

In Antwerpen is deze zomer ingegrepen op provinciaal niveau, in Brussel was dat op een gegeven moment ook zo. Alleen is daar minder sterk ingegrepen. “Als we lessen proberen trekken uit de voorbije maanden, dan zien we dat we de cijfers van nabij moeten opvolgen”, vertelt Facon op Radio 1. “Het is gerechtvaardigd om zeer ingrijpende maatregelen te nemen wanneer we indicaties hebben dat de situatie dreigt te ontsporen. Het Overlegcomité neemt niet voor plezier die maatregelen. We zien dat de we de inspanningen een tijdje moeten verderzetten.”

“We werken niet met gecontroleerde experimenten in deze crisis. Het is moeilijk achteraf te zeggen zo of zo. Laat ons de maatregelen toepassen. Deze geven ons de beste garantie om de curve te doen ombuigen”, aldus Facon. Hoeveel kansen hebben we laten liggen om situatie te vermijden? “Dat is niet aan mij om goede en slechte punten uit te delen. Ik wil positieve voorstellen doen. We hebben geen wittebroodsweken gehad. We willen constructief advies geven aan alle ministers, daaraan moeten we werken. Ik ga geen grote beleidsevaluatie maken van de voorbije maanden. Dat moet gebeuren, maar niet door het commissariaat.”

Coronabarometer

Tot slot verduidelijkt Facon dat coronabarometer in een eindfase zit. “Het Overlegcomité heeft vorige week de indicatoren, alarmniveaus en drempels die we hebben voorgesteld, goedgekeurd”, klinkt het op Radio 1. “We hebben ook afgesproken om de sectorprotocollen te onderwerpen aan een check om te kijken of die in lijn zijn met de huidige epidemiologische situatie. Als we alle elementen klaarhebben dan zullen we de barometer communiceren.”

In De Morgen benadrukt Facon dat zo’n barometer “nodig is als instrument”. “Maar we mogen niet stoppen met nadenken”, klinkt het. “Ook binnen het hoogste alarmniveau kan de situatie verbeteren of verslechteren – de interpretatie van bepaalde indicatoren zal dus heel belangrijk blijven.”

Wie is Pedro Facon? - 39 jaar - Geboren in Kortrijk, woont in Beersel - Samenwonend - Master politieke wetenschappen (KU Leuven) - Onderzoeker Instituut voor de Overheid (KU Leuven) - Adviseur strategie en organisatie Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 2005-2013 - Kabinetschef gezondheidszorg minister Maggie De Block (Open Vld) 2013-2017 - Directeur-generaal gezondheidszorg bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

Lees ook.