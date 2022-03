Coronacommissaris Pedro Facon keert terug naar het RIZIV

EuroMilli­ons-win­naar heeft zich eindelijk gemeld: vrouw krijgt 1 miljoen dankzij lotje van 2,5 euro

Eén van de Belgen die in januari een miljoen euro won met ‘Shower of Millionaires’ en zich nog niet gemeld had, is terecht. Dat meldt de Nationale Loterij. Het gaat om een vrouw uit de provincie Waals-Brabant. Ze speelde voor het minimumbedrag van 2,5 euro.

