Coronacommissaris heeft een burn-out

Onze opinie. Nu we de vaccins in handen hebben, moeten we op z'n minst massaal prikken

5:00 Hij ging met het land een weddenschap aan, onze minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). Als hij zou falen in het naadloos verspreiden en inenten van de vaccins, mochten we op hem schieten - niet letterlijk, natuurlijk. Zijn woorden, in 'De zevende dag'. Hij zei toen ook dat hij niet de man van de lichte beloftes is. Schieten doen we nog niet. Maar de handen rusten wel al op de figuurlijke holster.