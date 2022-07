Coronacijfers in de lift. Deze 6 Vlamingen zetten mondmasker opnieuw op: “Dit is gewoon elementaire beleefdheid”

Wie is Hadja Lahbib (52), nieuwe minister van Buitenland­se Zaken?: “Ik ben niet links, ik ben niet rechts, ik ben fundamen­teel vrij”

Hadja Lahbib (52) was jarenlang een bekend schermgezicht van de Franstalige openbare omroep RTBF en is nu tot ieders verrassing door MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez aangeduid als minister van Buitenlandse Zaken. Een portret van de in Boussu (Henegouwen) geboren Lahbib.

15 juli