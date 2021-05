Coronacijfers gaan goede kant op, maar verjonging merkbaar bij ziekenhuisopnames en overlijdens

De evolutie van de corona-epidemie blijft in ons land de goede kant opgaan. “We plukken meer en meer de vruchten van de vaccinatiecampagne”, zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum en gezondheidsinstituut Sciensano. “Maar we zijn nog niet uit de gevarenzone.” Zo verwacht Sciensano dat wat de besmettingen betreft, de weekgemiddelden binnenkort weer zullen toenemen.

Het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens ligt momenteel op zowat de helft van de waarden tijdens de piek van de derde besmettingsgolf eind maart. “In de ziekenhuizen en ook wat betreft de overlijdens, plukken we meer en meer de vruchten van de vaccinatiecampagne”, aldus Van Gucht.

We zijn dan wel “op de goede weg”, we zitten nog steeds in “de gevarenzone”, benadrukte de viroloog wel. “Er blijft nog steeds veel virus circuleren, waarbij we steeds meer een relatieve verjonging zien in de besmettingen, de ziekenhuisopnames, en jammer genoeg ook de overlijdens.” Die ‘verjongingstrend’ is wel te verwachten, aangezien eerst ouderen worden gevaccineerd.

In de week van 11 tot 17 mei kwamen er dagelijks gemiddeld 2.118 bevestigde besmettingen bij, een afname van 26 procent op weekbasis. “We zien echter wel opnieuw een toename in de dagcijfers van de laatste tijd, waardoor we vermoeden dat ook de weekgemiddelden opnieuw zullen toenemen”, zei Van Gucht. “Op dit ogenblik doet de daling zich nog voor bij alle leeftijden, in het bijzonder bij kinderen onder de 10 jaar. Het hoogste aantal nieuwe besmettingen zagen we de afgelopen week bij de tieners, met een uitschieter bij de 17-jarigen.”

Brussels gewest en Waals-Brabant

Daarnaast blijven ook de ziekenhuisopnames in dalende lijn gaan, behalve in het Brussels gewest en in Waals-Brabant. In de zeven dagen van 14 tot 20 mei waren er per dag gemiddeld 124 nieuwe opnames. “De daling kent een versnelling, wat betekent dat we in de eerste week van juni onder de 75 opnames per dag zouden kunnen uitkomen”, lichtte Van Gucht toe.

Vanaf donderdag minder dan 500 bezette bedden op intensieve

Ook de ziekenhuisbezetting daalt verder aan een stabiel tempo, tot momenteel 1.642 COVID-19-patiënten, van wie 562 op de afdelingen intensieve zorg liggen. “Aan dit tempo kunnen we volgende week donderdag onder de 500 bezette bedden en op 8 juni onder de 400 bezette bedden op intensieve zorg uitkomen.”

Varianten

Goed nieuws valt op te tekenen bij de varianten. De Zuid-Afrikaanse variant (0,5 procent van de besmettingen) lijkt het onderspit te delven. “Dat is heel goed nieuws”, zei Van Gucht. “Het is de variant die het meeste afwijkt.” De Britse variant is dominant, de Braziliaanse blijft onder controle met 7 procent. De Indiase variant neemt toe, “maar blijft beperkt.”

Tot slot dalen nu ook de nieuwe overlijdens fors, “na heel lang op een plateau vertoefd te hebben”. In de week van 11 tot 17 mei werden dagelijks gemiddeld 20 sterfgevallen opgetekend, een afname met 43 procent. “Ongeveer de helft van alle overlijdens vallen bij mensen jonger dan 75 jaar. En dan gaat het in het bijzonder over de categorie tussen 65 en 75 jaar, waar nu ruim een derde van alle overlijdens te betreuren valt”, aldus Van Gucht.

“Zelftest is teken van hoffelijkheid”

Het aanstaande Pinksterweekend is vooral regenachtig. De verleiding om meer binnenactiviteiten te gaan doen, groeit dan, zei Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum. “Een museum kan een leuk en veilig alternatief zijn. Als je vrienden of familie ontmoet, kan een zelftest een bijkomende bescherming bieden. Zo’n test uitvoeren is een teken van hoffelijkheid waarmee je de gezondheid van vrienden of familie respecteert.”

Een zelftest kan aangekocht worden in elke apotheek. “Ook bij een negatief resultaat is het echter belangrijk om afstand te bewaren en een mondmasker te dragen.”

“Binnen kan je twee mensen ontvangen. Als ze niet jouw knuffelcontact zijn, moet de veilige afstand gerespecteerd worden. Verlucht ook voldoende de binnenruimtes door ramen en deuren open te zetten. Zo geniet je op een veilige manier van elkaars gezelschap.”

Toch is en blijft buiten afspreken beter. “Geniet bijvoorbeeld van een glas op een terras, spreek buiten af met vrienden om bijvoorbeeld te gaan sporten.”