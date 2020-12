Coronacijfers dalen nog amper: aan het huidige tempo kunnen we versoepelen op ... 25 december 2023

Volgens de nieuwe coronaschakelaar die de regering op het vorige Overlegcomité van enkele weken geleden goedkeurde, moet het gemiddelde van het dagelijkse aantal geregistreerde besmettingen dalen tot 800 , en moeten we daarna minimaal drie weken onder dat cijfer blijven. Pas daarna kunnen we overschakelen naar de volgende fase in het beheersen van de epidemie en kan er over versoepelingen gesproken worden, zo waarschuwden premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a).

Vandaag registreren we in ons land nog gemiddeld 2.165 besmettingen per dag. De daling is de laatste dagen zo goed als stilgevallen, maar over een week bekeken is dat nog een uiterst kleine daling van amper 0,32 procent per dag. Trekken we die trend verder, dan duiken we op 17 oktober 2021 onder de drempel van 800, waarna we drie weken later, op 7 november, aan versoepelen kunnen denken.