Coronacijfers blijven licht stijgen, met nu gemiddeld 1.750 besmettingen per dag. Druk op zorg beperkt

Het aantal coronagevallen en ziekenhuisopnames voor Covid-19 is de voorbije weken licht blijven stijgen. Dat blijkt vrijdag uit de laatste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. "We bevinden ons nog steeds midden in de tiende golf", zegt viroloog Steven Van Gucht. "De druk op de zorg blijft gelukkig beperkt."

In de week van 6 tot en met 12 maart werden per dag gemiddeld 1.749 coronabesmettingen geregistreerd. Dat is een stijging met 12 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal blijft ook groter dan 1 (1,047), wat betekent dat de epidemie heel licht aan kracht wint. Het aantal overlijdens bleef min of meer stabiel op 7,4 per dag.

In de week van 9 tot en met 15 maart werden per dag gemiddeld 165 mensen opgenomen in het ziekenhuis voor Covid-19. Dat is een toename met 10 procent op weekbasis.

Op dit moment liggen 2.303 patiënten in de Belgische ziekenhuizen met of vanwege Covid-19, van wie 132 op intensieve zorg. Ten opzichte van een week geleden zijn dat er respectievelijk 12 en 33 procent meer.

De druk op de zorg blijft daarmee beperkt. Van Gucht raadt echter aan de basishygiëneregels te respecteren, zeker in het bijzijn van kwetsbare personen. "Blijf dus best thuis bij ziekte of draag een masker bij milde klachten.”

Griepvirus veert weer op

Het griepvirus veert intussen na drie weken met dalingen opnieuw op, raakte eergisteren bekend. Het aantal huisartsconsultaties voor bevestigde griepinfecties is de voorbije week van 6 tot 12 maart gestegen naar 75 raadplegingen per 100.000 inwoners. De epidemische drempel van 52 raadplegingen per 100.000 inwoners werd dus opnieuw overschreden tijdens week 10.

“De griep kent dit seizoen een grilliger verloop”, lichtte viroloog Steven Van Gucht toe. “Het griepseizoen begon vroeger in december, met de hoogste piek eind december en met een tweede piek in februari. Vorige week kwam het aantal bevestigde griepgevallen voor het eerst onder de epidemische drempel. Toen hadden we al enige omzichtigheid ingebouwd: om het einde van de epidemie aan te kondigen, moeten we twee weken onder de epidemische drempel blijven. Nu is er dit patroon dat we normaal niet zien. We flirten opnieuw met de epidemische drempel.”

Van Gucht vermoedt dat de cijfers binnen twee tot drie weken opnieuw gaan dalen. “We zullen dan een griepepidemie van elf weken kennen. Dat is eerder lang, gemiddeld is dit acht of negen weken.”