Coronacijfers blijven goede kant uitgaan: is epidemie in ons land echt bijna voorbij?

Alle cijfers gaan de goede richting uit, ondanks het grote aantal versoepelingen waar we sinds 9 juni van genieten. Hebben de vele contacten die we sindsdien mogen hebben, dan geen enkel effect op de verdere verspreiding van het coronavirus? “Het is nog te vroeg om het effect van de versoepelingen van 9 juni te zien”, weet biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KULeuven). “Tegen het einde van de maand, tussen 25 en 30 juni, zullen we daar pas zicht op hebben. Het effect van de heropening van de terrassen op 8 mei kennen we wel al. Dat heeft geen negatieve invloed gehad op de cijfers, integendeel. Misschien was er zelfs een positief effect, want het is beter als de mensen buiten op een terras zitten in veilige omstandigheden dan binnen thuis in onveilige omstandigheden.”