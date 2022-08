Coronacijfers blijven dalen, toch roept IMC op tot tweede booster

Beelden tonen paniek in IKEA Shanghai door plotselin­ge coronaslui­ting na positieve coronatest van zesjarige jongen

In een IKEA-vestiging in de Chinese stad Shanghai hebben zich zaterdag chaotische taferelen afgespeeld toen de autoriteiten plotseling besloten het gebouw af te sluiten na een coronabesmetting. Niemand mocht er meer uit of in.

15 augustus