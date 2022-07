CORONACIJFERS. Aantal patiënten op intensieve zorg stijgt, ook aantal overlijdens gestegen

Meer nettoloon voor iedereen, maar minder fiscale voordelen: check hier wat belasting­plan Van Peteghem concreet betekent voor jouw nettoloon

1.300 tot 5.400 euro minder belasting op je loon, maar wel minder fiscale voordelen zoals ecocheques of het privégebruik van je bedrijfswagen. Dat is de rode draad doorheen de fiscale hervorming die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) voorstelt. Om zo'n forse lastenverlaging op arbeid te financieren kijkt hij naar belastingen op vervuilende consumptie, maar ook naar de werkelijke huurinkomsten. Alleen is de vraag of het ene het andere potje wel dekt.

