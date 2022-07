CORONACIJFERS. Aantal overlijdens neemt weer toe

Torhout Gebruikte West-Vlaam­se gynaeco­loog eigen sperma voor kunstmati­ge bevruchtin­gen? “Sterke vermoedens dat nog andere artsen dit gedaan hebben”

Een gepensioneerde West-Vlaamse gynaecoloog heeft in de jaren 1980 mogelijk zijn eigen sperma gebruikt om kunstmatige bevruchtingen uit te voeren in het toenmalige Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. Een donorkind ontdekte dat via DNA- en stamboomonderzoek, zo bevestigt de vzw Donorkinderen. Het parket van Kortrijk zegt intussen dat er een gerechtelijk onderzoek loopt. Steph Raeymaekers, voorzitter van Donorkinderen vzw en zelf donorkind, was in Terzake duidelijk. “Ik ken een aantal casussen die te grof voor woorden zijn als ze naar buiten komen. En dit is het eerste.” De gynaecoloog in kwestie reageert zelf kort.

30 juni