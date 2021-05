Coronacertificaat goedgekeurd door EU: dit moet je erover weten

Zes weken voor het begin van de zomervakantie is er een akkoord over het coronacertificaat. Wat is een coronapas precies? En wat als ik geen coronapas kan krijgen wanneer ik op vakantie vertrek? Dit moet je erover weten.

Wat is het coronacertificaat?

Het coronacertificaat is een QR-code die je op jouw smartphone kan laten zien. Je kan de code ook op papier krijgen. Het is bedoeld voor drie groepen: voor wie minstens één keer gevaccineerd is, voor wie een negatieve coronatest heeft die niet ouder is dan 72 uur of een sneltest van maximum 24 uur oud en voor wie de afgelopen zes maanden besmet raakte met het coronavirus.

Waar geldt het coronacertificaat?

Het certificaat zal geldig zijn in de EU-lidstaten en in IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. Elk land kan er van afwijken, zo waarschuwt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). “Wanneer je naar een ander land gaat, is het belangrijk dat je nakijkt wat daar de voorwaarden zijn”, aldus Beke. “Is dat ook één prik? Of zijn dat bijvoorbeeld twee prikken?” In IJsland zal je volledig gevaccineerd moeten zijn om het land binnen te mogen.

Vanaf wanneer wordt het coronacertificaat gebruikt?

Officieel moeten landen er tegen 1 juli mee klaar zijn, twee weken later dan eerst gepland. Voor die tijd bepalen landen zelf of je er al dan niet op vaccinatie mag en onder welke voorwaarden. Hoe en wanneer je als Belg het certificaat kan krijgen, wordt volgende week op het Overlegcomité beslist.

Wat als ik het certificaat nog niet kan krijgen als ik op vakantie vertrek?

De invoering van het certificaat komt laat. Zeker omdat heel wat gezinnen traditioneel eind juni met vakantie vertrekken. Pas twee tot drie weken na je eerste vaccinatie zou je het certificaat krijgen. Daarom zullen heel wat mensen zich alsnog moeten laten testen. De vraag is of dit gratis zal zijn, want wie nog niet de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren wordt gediscrimineerd. Hoe dan ook is er nog veel onduidelijk. Wie zal het certificaat controleren? Wat als je op doorreis bent? Moet je je laten testen bij terugkeer? En wat zijn de regels voor kinderen.

Volgende week is er een Europese top die meer duidelijkheid zou moeten brengen.

